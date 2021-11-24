Норвежские журналисты Халвор Экеланд и Локман Горбани 21 ноября были арестованы в Катаре, когда уже должны были возвращаться на родину, сообщает VG.

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Репортеров продержали под стражей в понедельник. Во вторник они уже сели на самолет в Норвегию, а сегодня утром успешно добрались домой. Пока ничего неизвестно о причинах задержания. Компания NRK, в которой работают журналисты, обещает сообщить подробности позже. Экеланд освещает для NRK спортивные темы, связанные с политикой, а Горбани работает штатным фотографом.

По всей вероятности, задержание связано с публикациями норвежцев о смертях рабочих-мигрантов в Катаре. В начале года сообщалось, что более 6700 рабочих-мигрантов погибли во время подготовки к ЧМ-2022 в арабской стране.

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Кроме того, у журналистов было запланировано интервью с Абдуллой Ибхайсом – критиком правящего режима в Катаре. Однако активист был арестован за несколько часов до встречи с норвежцами. 23 ноября уже состоялось первое заседание суда, следующее запланировано на середину декабря. Ибхайс до сих пор находится в тюрьме, где объявил голодовку.