Перед матчем против Гибралтара "викинги" надели футболки с надписью "Права человека на поле и вне его".

ЧМ-2022: Катар открыл четвертый стадион к Мундиалю – впечатляющие фото

Послание Норвегии было адресовано ФИФА и Катару, сообщает Le Parisien. В прессе появилась информация о смерти 6,5 тысяч мигрантов, работавших для подготовки к проведению ЧМ-2022. Ряд европейских стран уже выразили возмущение этим фактом, доходит даже до угроз бойкотировать Мундиаль. Власти Катара не реагирует на обвинения, списывая смерти на природные случаи.

Напомним, предстоящий чемпионат мира должен пройти с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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