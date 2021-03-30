Набирают обороты протесты против нечеловеческих условий труда при подготовке чемпионата мира 2022 в Катаре.

Очередным участником стала сборная Бельгии, игроки которой вышли на поединок с белорусами в майках с надписью "Футбол за перемены".

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"Мы активно выступаем против расизма и не игнорируем проблемы в Катаре. Этой символической акцией мы призываем международные органы и все футбольные федерации присоединиться к нам в протесте. Мы требуем усиления мер по улучшению условий труда и прав человека в Катаре. Футбол имеет силу создавать положительные изменения, давайте используем эту силу сейчас!" – говорится на странице сборной Бельгии в Twitter.

Ранее подобные акции устроили Норвегия и Германия. Возмущение европейских стран вызвала информация о смерти 6,5 тысяч мигрантов, работавших для подготовки к проведению ЧМ-2022 в Катаре.

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