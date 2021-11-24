Норвезькі журналісти Халвор Екеланд і Локман Горбані 21 листопада були заарештовані у Катарі, коли вже мали повертатися на батьківщину, повідомляє VG.

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Репортерів протримали під вартою у понеділок. У вівторок вони вже сіли на літак до Норвегії, а сьогодні вранці успішно дісталися додому. Наразі нічого невідомо про причини затримання. Компанія NRK, у якій працюють журналісти, обіцяє повідомити подробиці згодом. Екеланд висвітлює для NRK спортивні теми, пов'язані з політикою, а Горбані працює штатним фотографом.

Ймовірно, затримання пов'язане з публікаціями норвежців про смерті робітників-мігрантів у Катарі. На початку року повідомлялося, що понад 6700 робітників-мігрантів загинули під час підготовки до ЧС-2022 в арабській країні.

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Окрім того, у журналістів було заплановане інтерв'ю з Абдуллою Ібхайсом – критиком правлячого режиму в Катарі. Однак активіста арештували за кілька годин до зустрічі з норвежцями. 23 листопада вже відбулося перше засідання суду, наступне заплановане на середину грудня. Ібхайс досі перебуває у в'язниці, де оголосив голодування.