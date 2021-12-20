Министерство торговли Катара решило зафиксировать максимально допустимую цену для гостиниц, которую они смогут просить за одну ночь во время проведения чемпионата мира, сообщает Bild со ссылкой на BamS. Это первый подобный случай за всю историю проведения Мундиалей.

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Отмечается, что власти Катара установили ценник для апартаментов разных уровней. За ночь в 5-звездочном отеле придется отдать максимум 520 евро; в 4-звездочном – 117 евро, в 3-звездочном – 107 евро, в 2-звездочном – 72. Бронирование пока недоступно, поскольку организаторы сначала хотят дождаться, когда определятся все 32 участника ЧМ-2022.

Ожидается, что Катар во время чемпионата мира посетит более миллиона болельщиков. Это неподъемная цифра для гостиничной инфраструктуры страны. Власти рассчитывают, что будут доступны для аренды 60 тысяч частных квартир и вилл. Также в порту зафрахтуют несколько лайнеров, где можно будет разместить до 10 тысяч фанов. По всей вероятности, эти цены на такие виды жилья также будут ограничены.

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