Міністерство торгівлі Катару вирішило зафіксувати максимально допустиму ціну для готелів, яку вони зможуть просити за одну ніч під час проведення чемпіонату світу, повідомляє Bild з посиланням на BamS. Це перший подібний випадок за всю історію проведення Мундіалів.

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Зазначається, що влада Катару встановила цінник для апартаментів різних рівнів. За ніч у 5-зірковому готелі доведеться віддати щонайбільше 520 євро; у 4-зірковому – 117 євро, у 3-зірковому – 107 євро, у 2-зірковому – 72. Бронювання наразі недоступне, оскільки організатори спочатку хочуть дочекатися, коли визначаться усі 32 учасники ЧС-2022.

Очікується, що Катар під час чемпіонату світу відвідають понад мільйон уболівальників. Це непідйомна цифра для готельної інфраструктури країни. Відтак влада розраховує, що будуть доступні для оренди 60 тисяч приватних квартир та вілл. Також у порту зафрахтують кілька лайнерів, де можна буде розмістити до 10 тисяч фанів. Ймовірно, ціни на такі види житла також будуть обмежені.

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