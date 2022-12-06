Капитан сборной Бразилии Тьягу Силва записал в свой актив интересное достижение в матче 1/8 финала против Южной Кореи.

Центрбек отдал голевую передачу на Ришарлисона и стал самым возрастным игроком в истории, который делал ассист на чемпионатах мира, сообщает Opta.

Дикие танцы в видеообзоре матча Бразилия – Южная Корея – 4:1

Тьягу Силва сделал это в возрасте 38 лет и 74 дня и опередил легендарного камерунского форварда Роже Миллу – африканец ассистировал на ЧМ-1990, когда ему было 38 лет и 42 дня.

Напомним, Бразилия не заметила Южную Корею в 1/8 финала ЧМ-2022, разбив соперника со счетом 4:1. Следующим соперником "селесао" станет сборная Хорватии.

Бразилия вышла в четвертьфинал ЧМ-2022, сокрушив Южную Корею за 36 минут