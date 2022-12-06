Капітан збірної Бразилії Тьягу Сілва записав до свого активу цікаве досягнення у матчі 1/8 фіналу проти Південної Кореї.

Центрбек віддав гольову передачу на Рішарлісона і став найстаршим гравцем в історії, який робив асист на чемпіонатах світу, повідомляє Opta.

Дикі танці у відеоогляді матчу Бразилія – Південна Корея – 4:1

Тьягу Сілва зробив це у віці 38 років та 74 дні і випередив легендарного камерунського форварда Роже Міллу – африканець асистував на ЧС-1990, коли йому було 38 років та 42 дні.

Нагадаємо, Бразилія не помітила Південну Корею в 1/8 фіналу ЧС-2022, розбивши суперника з рахунком 4:1. Наступним суперником "селесао" стане збірна Хорватії.

Бразилія вийшла в чвертьфінал ЧС-2022, розтрощивши Південну Корею за 36 хвилин