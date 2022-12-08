ЧМ-2022: Стерлинг вернется в расположение сборной Англии – официальное подтверждение
13:20 - Читати українською
Вингер сборной Англии Рахим Стерлинг продолжит участие в чемпионате мира-2022.
В твиттере сборной Англии подтвердили, что Рахим Стерлинг уже завтра присоединится к расположению команды в Аль-Вакре.
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Напомним, Рахим срочно вернулся в Англию, поскольку его дом ограбили, а невеста и трое детей находились дома, когда злоумышленники ворвались в дом.
Уже 10 декабря Англия сойдется в принципиальном поединке 1/4 финала ЧМ-2022 с Францией за последнее место в полуфинале Мундиаля. Начало игры в 21:00.
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