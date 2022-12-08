В твиттере сборной Англии подтвердили, что Рахим Стерлинг уже завтра присоединится к расположению команды в Аль-Вакре.

Дом Стерлинга ограбили накануне матча с Сенегалом – звезда Челси планирует поскорее вернуться на ЧМ-2022

Напомним, Рахим срочно вернулся в Англию, поскольку его дом ограбили, а невеста и трое детей находились дома, когда злоумышленники ворвались в дом.

Уже 10 декабря Англия сойдется в принципиальном поединке 1/4 финала ЧМ-2022 с Францией за последнее место в полуфинале Мундиаля. Начало игры в 21:00.

Англия разгромила Сенегал и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 – два героя Саутгейта и финиш для лучших африканцев