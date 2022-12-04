Лучшие африканцы на Мундиалях

Сенегал произвел очень приятное впечатление на ЧМ-2022. Главная неожиданность, если смотреть на футбол команд, а не только на счета. Африканцы были лучше каждого из соперников по группе, наиграв на победу с Нидерландами. Алью Сиссе перестраивал команду от матча к матчу, придумывая оригинальные решения.

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На первой стадии плей-офф Сенегалу пришлось обойтись без универсального Идрисса Гуйе, отбывавшего дисквалификацию. Но чемпионы Африки все равно дали солидный бой Англии. Даже не так – Англия дала бой в первом тайме. Ведь именно Сенегал руководил игрой, пока Саутгейт традиционно боялся раскрыться.

Нули на табло продержались 38 минут. За это время Англия лишь дважды зашла в чужую штрафную и нанесла лишь один удар (Стоунз после углового). Настолько хорошо "Львы Теранги" контролировали соперника. И сами создавали моменты. Они грамотно перекрывали обычные направления передач Англии и провоцировали ошибки.

HT | ?????? England 2–0 Senegal



England saw more of the ball, but Senegal looked the more dangerous side for most of the half — however, two goals just before HT gave The Three Lions a commanding lead.



Lions of Teranga will have to dig deep now!#ENGSEN #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/0yhs6o024P — Sofascore (@SofascoreINT) December 4, 2022

Европейцы несколько раз провалились, но не получили наказания. Сарр сначала с линии штрафной пальнул выше ворот. Исмаила затем попытался реабилитироваться, отдав классный пас в разрез, но Диа проиграл дуэль Пикфорду. Дальше была провальная концовка первого тайма и вылет из турнира.

Сенегал презентовал топовую организацию игры, а не хватило африканцам класса. Придется вспомнить о Мане. Его мастерство в завершении эпизодов очень помогло бы. А еще у Сиссе был бы не единственный футболист (Сарр), способный обыграть один в один. Оценка Сенегала за ЧМ-2022 – лучшая африканская команда в истории Мундиалей.

Кейн и Беллингем – спасители этой Англии.

Пожалуй, никто уже не удивляется игре нынешней сборной Англии. Никто не удивляется, что английские звезды бегают без мяча, потому что тренер не хочет рисковать. Результаты в Катаре могу ввести в заблуждение. 6:2 с Ираном, 3 забитых Уэльсу и Сенегалу – неужели Гарет Саутгейт меняется? Нет! Он все еще перестраховывается, где надо и не надо.

Англия сегодня до первого гола не показала ничего (еще и позволяла хозяйничать у своих ворот). Какая-либо острота возникала только после отходов в глубину Кейна. Капитан опускался в поисках мяча и хоть как-то развивал атаки команды. Ведь партнеры были неспособны найти его пасом (2 касания в штрафной).

Благодаря Кейну англичане открыли счет. Харри оттянулся в левый полуфланг и помог разыграть быструю комбинацию – Беллингем прострелил, а Хендерсон, компенсировав отсутствие Кейна, забил с позиции центрфорварда. И третий гол в ворота Сенегала влетел после аналогичного смещения Харри.

В компенсированное к первому тайма время Кейн забил первый гол на ЧМ-2022. Наконец-то заслуженое вознаграждение лучшему игроку команды. Англия тогда поймала соперника на контратаке. И здесь уже стоит говорить о втором герое. Беллингем выгрыз мяч на собственной половине и вывел на оперативное пространство Фодена с Кейном.

Jude Bellingham for England vs. Senegal:



56 touches

33 passes attempted

30 passes completed

9 duels won

5 ball recoveries

4 tackles (most)

2 interceptions

2 fouls won

1 chance created

1 assist



Just 19-years old. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/4Uarfvd8HH — Squawka (@Squawka) December 4, 2022

Джуд шикарный. Он также делает разницу, ускоряя в нужный момент вялую игру сборной. И маскируя тем самым трусливую стратегию тренера. Также нельзя не упомянуть о Фодене, который вырезал два ассиста – на Кейна и Саку. Фил вышел из-за семейных проблем Стерлинга и не разочаровал.

Кейн и Беллингем – герои. Англия – в четвертьфинале. Там Гарет Саутгейт встретится с другим прагматиком Дидье Дешамом и его Францией.

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