Как сообщалось ранее, Рахим Стерлинг пропустил матч 1/8 финала ЧМ-2022 с Сенегалом, поскольку в силу семейных обстоятельств вынужден был вернуться в Лондон.

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За информацией журналиста The Telegraph Мэтта Лоу, в субботу, 3 декабря, дом футболиста в Лондоне ограбили, поэтому Рахим решил срочно полететь в Великобританию, чтобы проверить, все ли хорошо с членами его семьи. Игрок Челси рассчитывает как можно скорее вернуться в Катар и продолжить выступления на Мундиале.

Напомним, накануне Англия разгромила Сенегал со счетом 3:0 и в 1/4 финала сыграет со сборной Франции. Стерлинг выходил в старте в двух первых матчах на ЧМ-2022 (забил гол и отдал ассист), а поединок против Уэльса провел в запасе.

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