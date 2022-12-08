ЧС-2022: Стерлінг повернеться в розташування збірної Англії – офіційне підтвердження
Вінгер збірної Англії Рахім Стерлінг продовжить участь на чемпіонаті світу-2022.
У твіттері збірної Англії підтвердили, що Рахім Стерлінг вже завтра приєднається до розташування команди в Аль-Вакрі.
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Нагадаємо, Рахім терміново повернувся до Англії, оскільки його будинок пограбували, а наречена та троє дітей перебували вдома, коли зловмисники вдерлись в оселю.
Вже 10 грудня Англія зійдеться у принциповому поєдинку 1/4 фіналу ЧС-2022 з Францією за останнє місце в півфіналі Мундіалю. Початок гри о 21:00.
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