У твіттері збірної Англії підтвердили, що Рахім Стерлінг вже завтра приєднається до розташування команди в Аль-Вакрі.

Будинок Стерлінга пограбували напередодні матчу з Сенегалом – зірка Челсі планує якнайшвидше повернутися на ЧС-2022

Нагадаємо, Рахім терміново повернувся до Англії, оскільки його будинок пограбували, а наречена та троє дітей перебували вдома, коли зловмисники вдерлись в оселю.

Вже 10 грудня Англія зійдеться у принциповому поєдинку 1/4 фіналу ЧС-2022 з Францією за останнє місце в півфіналі Мундіалю. Початок гри о 21:00.

Англія розгромила Сенегал і вийшла у чвертьфінал ЧС-2022 – два герої Саутгейта і фініш для найкращих африканців