ЧС-2022 пройде у листопаді-грудні

Президент ФІФА Джанні Інфантіно підтвердив, що чемпіонат світу-2022 у Катарі пройде взимку.

ЧС-2022, який проходитиме в Катарі, розпочнеться 21 листопада та триватиме до 18 грудня. Також у планах ФІФА збільшити кількість учасників турніру до 48 команд, інформує Football Italia.

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"У нас вже є договір з Катаром, однак зараз ще зарано точно говорити про кількість збірних-учасниць, проте все можливо. Розширення до 48 команд дозволить загладити деякі регіональні напруженості, так що я не буду заперечувати такого варіанту", – зазначив очільник ФІФА Джанні Інфантіно.

До слова, ЧС-2022 у Катарі стане першим Мундіалем в історії, який пройде взимку.

Нагадаємо, раніше у ФІФА вирішили, як розподілять кількість місць на ЧС-2026, де гарантовано зіграють 48 команд. Зокрема, Європа має отримати 16 прямих путівок, Африка – 9, Азія – 8, Південна та Північна Америки – по 6, Океанія – 1.