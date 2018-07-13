ЧМ-2018: ФИФА запрещает показывать российских болельщиц во время матчей, украинский тренер – против

ФИФА начала активно бороться с сексизмом на Чемпионате мира 2018. Показывать горячих болельщиц во время матчей Мундиаля – теперь под запретом.

Когда русские девушки слышат, что вы иностранный фанат, вас просто так не отпустят. Колумбийский фанат признался, что аж 56 россиянок на ЧМ-2018 хотели с ним встречи в Москве. Слишком разгульный образ жизни тамошних девушек провоцирует болельщиков на разного года неприличные поступки и поведение.





По этому поводу в российском обществе разгорелась большая дискуссия. Россиянки очень часто не видят ничего плохого в том, чтобы переспать с иностранцами, который приехали в их страну на Мундиаль. Россияне агрессивно против и создают целые группы в соцсетях, где разоблачают и всячески оскорбляют развратных фанаток.

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В такой ситуации, возможно, ФИФА просто снова приходится защищать образ России как хозяина турнира в глазах остального мира. В мировой футбольной ассоциации говорят, что показывать крупным планом горячих болельщиц во время Чемпионата мира 2018 – это неправильно. Функционеры организации попросили ограничить показ красивых девушек на трибунах во время матчей турнира.

Департамент ФИФА по вопросам устойчивого развития, который занимается, в частности, вопросами равноправия, объясняет, что в наше время не только гомофобия и расизм являются проблемными формами дискриминации на трибунах. "Борьба с сексизмом является одной из следующих наших задач на будущее. Мы уже говорили об этом с несколькими вещателями.

Одним из примеров сексизма на ЧМ-2018 была фотогалерея одного из агентств, названная "горячие болельщицы", которые в значительной степени были несовершеннолетние", – подчеркивает председатель комиссии Федерико Аддиеки.

В российской прессе предполагают, что ограничение ФИФА связаны с тем, что следующий Мундиаль будет принимать значительно более строгий в религиозном плане Катар. В мусульманских странах, как известно, кадры с полуобнаженными дамами проходят через строгую цензуру.

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Портал Чемпионат считает, что футбольные функционеры уже сейчас решили ориентировать телетрансляторов на то, что правила игры временно изменятся и сексапила во время прямых трансляций матчей Кубка мира станет значительно меньше. Интересно, что проснулась ФИФА уже ближе к финалу нынешнего турнира, а раньше это ей не очень мешало.

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Эпатажный украинский тренер Игорь Гамула (последним его клубом был Ростов, сейчас без работы), который давно работает в России, считает такое решение ошибочным.

"Очень странная инициатива. Что им в ФИФА не нравится? Может, завидуют, что в России столько красивых болельщиц? Ну как можно не показать наших красавиц перед матчем? Ведь надо разогреть публику, и ничего плохого в этом нет", – цитирует издание 58-летнего уроженца Луганщины.

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