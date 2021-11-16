Группы E и G (вместе с "украинской" D) завершали последними в европейском отборе на чемпионат мира. Отчет о 5 матчах читайте на "Футбол 24".

Отбор на чемпионат мира, Европа

Группа Е

Уэльс – Бельгия – 1:1

Голы: Мур, 32 – де Брюйне, 12

Чехия – Эстония – 2:0

Голы: Брабец, 59, Сикора, 85

Группа G

Нидерланды – Норвегия – 2:0

Голы: Бергвейн, 84, Депай, 90+1

Черногория – Турция – 1:2

Голы: Бечирай, 4 – Актюркоглу, 22, Кёкчю, 60

Гибралтар – Латвия – 1:3

Голы: Уокер, 7 – Гутковскис, 25, Ульдрикис, 55, Кроллис, 75

В группе Е оба поединка имели значение, поскольку Уэльс и Чехия вели заочную борьбу за место в плей-офф. Правда, у этих же сборных еще есть "черный вход" через Лигу наций. Перед последним туром отбора валлийцы имели преимущество в 3 очка и на 2 гола лучшую разницу.

Бельгия без турнирной мотивации выпустила полурезервный состав, но Уэльс потерял свою главную звезду – Гарета Бейла. Подопечные Роберто Мартинеса решили сражаться до конца, открыв счет уже на 12-й минуте. Де Брюйне получил мяч на подступах к штрафной и пробил точно в нижний угол. Оборона "дьяволов" действовала не столь надежно. Через 20 минут Джеймсу позволили сделать три попытки прострела, и последний таки нашел Мура – 1:1. Команды "подозрительно" успокоились во второй половине, зафиксировав выгодный результат для всех.

Чехия почему-то долго ничего не могла сделать со скромной Эстонией. До перерыва четвертьфиналист Евро создал несколько моментов, но без травмированного Шика забивать было некому. Пришлось вмешиваться центрбеку Брабецу, который удачно подключился к стандарту. Под занавес встречи Сикора закрепил победу, однако команда Шилгавы будет в плей-офф только благодаря Лиге наций.

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Группа G имела еще более сложную интригу. За тур до финиша на два топовых места претендовали три сборные – Нидерланды (20 очков), Норвегия (18) и Турция (18).

У "оранье" была роскошная разница голов, поэтому ничьей с норвежцами им вполне хватало для прямого выхода на Мундиаль. Впрочем, именно подопечные ван Гала доминировали в течение первого тайма и чудом не забили. Атака Норвегии без Холанда выглядела безнадежно – ни одного удара до перерыва. Счастье "викингов" не могло быть вечным. Нидерланды продолжали упускать моменты, пока Бергвейн не влепил в девятку из пределов штрафной. Мемфис Депай окончательно похоронил надежды норвежцев на Мундиаль.

В параллельном поединке было весело с самого начала. Немотивированная Черногория решила попить крови у хватавшихся за последний шанс турок. Уже на 4-й минуте Бечирая забыли на убийственной позиции, и форвард Астаны не простил. Защита Турции действовала ужасно, позволяя сопернику создавать еще больше моментов. С горем пополам гостям удалось отбиться, а в середине тайма сравнять счет – отличился Актюркоглу. Героем Турции стал Оркун Кёкчю. Хавбек Фейеноорда забил мощным ударом, которому помог рикошет от защитника – 1:2. Нидерланды вышли на ЧМ, а турки готовятся к плей-офф.

Сражение Гибралтара и Латвии было интересно исключительно многочисленным фанатам этих команд. Хозяева неожиданно вышли вперед на 7-й минуте, но затем балтийцы подтвердили свое преимущество – 3:1.

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