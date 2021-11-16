Франція, розтрощивши Казахстан, гарантувала собі пряму путівку на чемпіонат світу. Фінляндія несподівано здолала в гостях Боснію та стала фаворитом на друге місце групи перед останнім туром. Суомі могли просто обігрувати Францію та виходити у плей-офф. Вистачило б і нічиєї, якби Україна не виграла в Боснії та Герцеговини.

Але Україна виграла, а Бензема і Мбаппе створили красу. Фіни програли та опустилися на третє місце групи, набравши на одне очко менше за нас. Україна – в плей-офф європейської кваліфікації!

Нудний тайм без моментів

Дідьє Дешам провів ротацію після погрому Казахстану, але виставив бойовий склад з Грізманном і Мбаппе. Саме вони й визначали гру Франції в атаці, намагаючись комбінувати в умовах обмеженого простору.

Фінляндія грамотно діяла без м'яча. Господарі вийшли зі звичною схемою в п'ять захисників і грали від оборони. Всі підходи до воріт Градецкі були щільно перекриті. Французи завдяки підключенням Діня заходили у штрафний майданчик, але до перерви нічого не створили. Мбаппе та Грізманн отримали зайву мить на підготовку та по разу вдарили повз ворота.

Фіни просто вичікували і за першої-ліпшої нагоди били. Камара та Ніссіля були дуже неточними. Партнери постійно намагалися вивести на удар Пуккі. Форвард у сотому матчі за збірну знайшов кілька нагод пробити, однак Льоріса не переграв.

Бензема і Мбаппе дарують Україні спокій

З середини першого тайму Фінляндія перехопила ініціативу, а на початку другого – взагалі закріпилася з м'ячем на чужій половині. Французи просто відбували номер – інертно спостерігали за тим, як суперник будує комбінації. Дешам спробував розбудити команду замінами. Бензема вийшов і зразу ж пробив у голкіпера.

У цей час лава запасних Фінляндії отримала погані новини з Сараєва – забила Україна. Розгублені фінські тренери планували освіжити гру, однак команда пропустила фатальний гол. Бензема красиво обігрався з Мбаппе та забив. І тим самим закріпив Україну на другому місці групи!

Фіни розгубилися і не зуміли повернутися в гру. Мбаппе на фланзі втік від опонента, протягнув м'яч через пів поля та закріпив перевагу Франції. Надалі гості просто контролювали м'яч і вбивали час. Мбаппе бахнув у каркас.