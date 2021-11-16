Групи E та G (разом з "українською" D) завершували останніми у європейському відборі на чемпіонат світу. Звіт про 5 матчів читайте на "Футбол 24".

Відбір на чемпіонат світу, Європа

Група Е

Уельс – Бельгія – 1:1

Голи: Мур, 32 – де Брюйне, 12

Чехія – Естонія – 2:0

Голи: Брабец, 59, Сікора, 85

Група G

Нідерланди – Норвегія – 2:0

Голи: Бергвейн, 84, Депай, 90+1

Чорногорія – Туреччина – 1:2

Голи: Бечірай, 4 – Актюркоглу, 22, Кьокчю, 60

Гібралтар – Латвія – 1:3

Голи: Вокер, 7 – Гутковскіс, 25, Ульдрікіс, 55, Кролліс, 75

У групі Е обидва поєдинки мали значення, оскільки Уельс та Чехія вели заочну боротьбу за місце у плей-офф. Щоправда, ці ж збірні мають ще "чорний вхід" через Лігу націй. Перед останнім туром відбору валлійці мали перевагу у 3 очки і на 2 голи кращу різницю.

Бельгія без жодної турнірної мотивації випустила напіврезервний склад, але Уельс втратив свою головну зірку – Гарета Бейла. Підопічні Роберто Мартінеса вирішили боротися до кінця, відкривши рахунок вже на 12-й хвилині. Де Брюйне отримав м'яч на підступах до карного майданчика і пробив точно в нижній кут. Оборона "дияволів" діяла не так надійно. Через 20 хвилин Джеймсу дозволили зробити три спроби прострілу, і останній таки знайшов Мура – 1:1. Команди "підозріло" заспокоїлись у другій половині, зафіксувавши вигідний результат для всіх.

Чехія чомусь довго нічого не могла вдіяти зі скромною Естонією. До перерви чвертьфіналіст Євро створив кілька моментів, але без травмованого Шика забивати було нікому. Довелося втручатися центрбеку Брабецу, який вдало підключився на стандарт. Під завісу зустрічі Сікора закріпив перемогу, проте команда Шилгави буде у плей-офф лише завдяки Лізі націй.

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Група G мала ще складнішу інтригу. За тур до фінішу на два топові місця претендували три збірні – Нідерланди (20 очок), Норвегія (18) і Туреччина (18).

"Ораньє" мали розкішну різницю голів, тому нічиєї з норвежцями їм цілком вистачало для прямого виходу на Мундіаль. Втім, саме підопічні ван Гала домінували упродовж першого тайму і дивом не забили. Атака Норвегії без Холанда виглядала безнадійно – жодного удару до перерви. Щастя "вікінгів" не могло бути вічним. Нідерланди продовжували марнувати моменти, допоки Бергвейн не вліпив у дев'ятку з меж карного майданчика. Мемфіс Депай остаточно поховав надії норвежців на Мундіаль.

У паралельному поєдинку було весело із самого початку. Невмотивована Чорногорія вирішила попити крові у турків, які хапалися за останній шанс. Вже на 4-й хвилині Бечірая забули на вбивчій позиції, і форвард Астани не пробачив. Захист Туреччини діяв жахливо, дозволяючи супернику створювати ще більше моментів. З горем навпіл гостям вдалося відбитися, а в середині тайму зрівняти рахунок – відзначився Актюркоглу. Героєм Туреччини став Оркун Кьокчю. Хавбек Фейєнорда забив могутнім ударом, якому допоміг рикошет від захисника – 1:2. Нідерланди вийшли на ЧС, а турки готуються до плей-офф.

Битва Гібралтара і Латвії була цікава виключно численним фанатам цих команд. Господарі несподівано вийшли вперед на 7-й хвилині, однак потім балтійці підтвердили свою перевагу – 3:1.

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