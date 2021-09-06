ЧС-2022, відбір. Південна Америка, 6 тур

Еквадор – Чилі – 0:0

Вилучення: Сорноса, 64 (Еквадор, пряма червона)

Уругвай – Болівія – 4:2

Голи: де Арраскаета, 15, 67, Вальверде, 31, Альварес, 47 – Морено, 59, 84

Парагвай – Колумбія – 1:1

Голи: Санабрія, 40 – Куадрадо, 53

Перу – Венесуела – 1:0

Гол: Куева, 35

Вилучення: Рінкон, 38 (Венесуела, друга жовта)

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Не зіграли лише Аргентина та Бразилія – їхній матч перенесли. Однак це не вплинуло на позиції лідерів у турнірній таблиці. Відзначимо лише Уругвай, який дещо відірвався від Колумбії, та збірну Перу, яка наблизилася до заповітної п'ятої сходинки.

Уругвайці не могли розраховувати на своїх зірок – Едінсон Кавані та Луїс Суарес навіть не прилетіли на цей збір. Однак Болівію це не врятувало, як і дубль колишнього форварда Шахтаря Марсело Морено.

У матчі Парагваю та Колумбії вийшло імпровізоване "туринське дербі". Команди обмінялися голами Антоніо Санабрії та Хуана Куадрадо відповідно.

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