ЧС-2022, відбір: дубль екс-форварда Шахтаря не зупинив Уругвай, Куадрадо врятував Колумбію
У рамках кваліфікації на ЧС-2022 у Південній Америці відбулися матчі 8-го туру групового етапу.
ЧС-2022, відбір. Південна Америка, 6 тур
Еквадор – Чилі – 0:0
Вилучення: Сорноса, 64 (Еквадор, пряма червона)
Уругвай – Болівія – 4:2
Голи: де Арраскаета, 15, 67, Вальверде, 31, Альварес, 47 – Морено, 59, 84
Парагвай – Колумбія – 1:1
Голи: Санабрія, 40 – Куадрадо, 53
Перу – Венесуела – 1:0
Гол: Куева, 35
Вилучення: Рінкон, 38 (Венесуела, друга жовта)
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Не зіграли лише Аргентина та Бразилія – їхній матч перенесли. Однак це не вплинуло на позиції лідерів у турнірній таблиці. Відзначимо лише Уругвай, який дещо відірвався від Колумбії, та збірну Перу, яка наблизилася до заповітної п'ятої сходинки.
Уругвайці не могли розраховувати на своїх зірок – Едінсон Кавані та Луїс Суарес навіть не прилетіли на цей збір. Однак Болівію це не врятувало, як і дубль колишнього форварда Шахтаря Марсело Морено.
У матчі Парагваю та Колумбії вийшло імпровізоване "туринське дербі". Команди обмінялися голами Антоніо Санабрії та Хуана Куадрадо відповідно.
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