Завершальний тур групового етапу кваліфікації до ЧС-2022 подарував нам імена усіх учасників стикових матчах, у яких визначиться доля ще трьох путівок на Мундіаль.

12 європейських збірних розіграють між собою ще 3 місця на чемпіонаті світу-2022, який відбудеться у Катарі. Відзначимо, що Україна також опинилась у стикових матчах завдяки перемозі над Боснією і Герцеговиною (2:0) та поразці Фінляндії від Франції (0:2).

ЧС-2022: список учасників фінальної частини

Серед сіяних команд опинились: Португалія, Шотландія, Італія, Росія, Швеція та Уельс – одна з цих команд (окрім Росії) стане суперником України у півфіналі. Несіяними ж стали Польща, Північна Македонія, Туреччина, Україна, Австрія та Чехія. Додамо, що Австрія та Чехія опинились у стикових матчах через Лігу націй.

Плей-офф складатиметься з двох раундів. Команди будуть поділені на 3 шляхи по 4 команди. У кожному шляху буде зіграно 2 півфінали та фінал. Жеребкування відбудеться у Цюріху 26 листопада о 18:00 за київським часом. Півфінальні матчі відбудуться 24-25 березня, а фінальні матчі – 28-29 березня 2022 року.

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