Нападник збірної Бразилії, який травмувався у матчі першого туру проти Сербії, ще має шанс зіграти на поточному чемпіонаті світу.

Ней пошкодив гомілкостоп і достроково залишив поле. Сльози бразильця одразу породили появу чуток про серйозну травму, але, схоже, все не так страшно.

Неймар травмувався у матчі проти Сербії на ЧС-2022 – є попередній діагноз та фото наслідків

Десятка збірної Бразилії точно пропустить матч другого туру проти Швейцарії. На останній поєдинок групового турніру проти Камеруну Неймар теж навряд чи встигає відновитися. Якщо після другого туру "селесао" гарантують собі плей-офф, то відновлення форварда до гри з Камеруном не форсуватимуть. Неймара готуватимуть вже на матч 1/8, повідомляє Marca.

У нападника попередньо діагностували розтягнення зв'язок гомілки. Якщо він підтвердиться, то участь Неймара в 1/8 фіналу є доволі високою, адже найгірших побоювань (розриву) вдаться уникнути. Очікується, що остаточний діагноз буде у п'ятницю ввечері.

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