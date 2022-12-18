Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе в финале ЧМ-2022 против Аргентины сделал все возможное, чтобы его команда одержала победу.

Мбаппе стал вторым футболистом в истории, которому удалось отличиться хет-триком в финале чемпионата мира. До этого единственным, кому это удавалось, был Джефф Херст в 1966 году (единственная победа Англии на Мундиалях).

Аргентина – Франция – видео голов

Это позволило Килиану стать лучшим бомбардиром турнира с 8 голами. Второе место занял Лео Месси, отличившийся дублем в финальном поединке – 7 мячей на турнире.

Отметим, что в основное время и в экстраймах не удалось обнаружить победителя – команды расписали сумасшедшие 3:3. А в серии пенальти Аргентина оказалась сильнее – 4:2.

ЧМ-2022 для Месси: Аргентина и Франция выдали лучший финал в истории – перестрелку Мбаппе и Лео решила серия пенальти