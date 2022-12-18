Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе у фіналі ЧС-2022 проти Аргентини зробив все можливе, аби його команда здобула перемогу.

Мбаппе став другим футболістом в історії, якому вдалось відзначитись хет-триком у фіналі чемпіонату світу. До цього єдиний, кому це вдавалось, був Джефф Херст у 1966 році (єдина перемога Англії на Мундіалях).

Аргентина – Франція – відео голів

Це дозволило Кіліану стати найкращим бомбардиром турніру з 8 голами. Друге місце посів Лео Мессі, який відзначився дублем у фінальному поєдинку – 7 м'ячів на турнірі.

Зазначимо, що в основний час і в екстратаймах не вдалось виявити переможця – команди розписали божевільні 3:3. А в серії пенальті Аргентина виявилась сильнішою – 4:2.

ЧС-2022 Мессі: Аргентина і Франція видали найкращий фінал в історії – перестрілку Мбаппе і Лео вирішила серія пенальті