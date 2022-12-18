Аргентина встречается с Францией в рамках финала ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Аргентина сильно начала и методично давила на правый фланг обороны Франции. Через пол тайма оттуда пришел гол. Ди Мария проскочил Дембеле и упал в штрафной после касания Усмана. Арбитр назначил пенальти, а Месси с точки развел мяч и голкипера по углам.

Аргентинцы удвоили преимущество еще до перерыва, разыграв быструю атаку. Месси и Альварес отыграли нескольких соперников, Мак Аллистер выбежал на свободное пространство и прострелил вдоль ворот на Ди Марию, а Анхель легко перекинул вратаря.

Во втором тайме Франция вернулась в игру после отчаянных замен Дидье Дешама. Коло Муани ворвался в штрафную площадь и упал в результате борьбы с Отаменди. Судья назначил пенальти, а Мбаппе обыграл Мартинеса с 11 метров.

А через несколько минут французы вообще сравняли счет. Все началось с ошибки Месси, который заигрался в центре поля и отдал мяч Коману. Мбаппе обыгрался с Тюрамом и искусным ударом в касание попал в угол ворот. Голкипер снова чуть не потащил.

В компенсированное время Месси снова вывел Аргентину вперед, затолкав мяч в ворота после удара Лаутаро и сейва Льориса.