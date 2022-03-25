Отбор на ЧМ-2022, финальный этап, первые матчи

Египет – Сенегал – 1:0

Гол: Сисс, 4 (авт)

Гана – Нигерия – 0:0

Египет в родных стенах пытался взять реванш у Сенегала за поражение в финале Кубка Африки. "Фараоны" быстро вышли вперед. Уже на 4-й минуте Салах пробил в перекладину, мяч отскочил в ногу Сисса и оказался в воротах. Садио Мане имел хороший шанс, чтобы забить в ответ, но из убойной позиции пробил выше.

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Во втором тайме у обеих команд еще несколько моментов, однако счет больше не изменился. Автогол Сисса стал решающим. Египет сделал первый шаг к реваншу и приблизился к выходу в финальную стадию Мундиаля.

В другом топ-матче дня встречались Гана и Нигерия. Хозяева имели преимущество на протяжении большей части игры, но забить так и не смогли. Как и "суперорлы". Ничья 0:0 оставляет соперникам примерно равные шансы квалифицироваться на чемпионат мира.

Ответные матчи состоятся 29 марта. Тогда и определятся все участники ЧМ-2022 от Африки.

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