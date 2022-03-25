Відбір на ЧС-2022, фінальний етап, перші матчі

Єгипет – Сенегал – 1:0

Гол: Сісс, 4 (авт)

Гана – Нігерія – 0:0

Єгипет у рідних стінах намагався взяти реванш у Сенегала за поразку в фіналі Кубка Африки. "Фараони" швидко вийшли вперед. Вже на 4-й хвилині Салах пробив у поперечину, а м'яч відскочив у ногу Сісса та опинився у воротах. Садьйо Мане мав хороший шанс, щоб забити у відповідь, але з вбивчої позиції пробив вище.

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У другому таймі обидві команди мали ще кілька моментів, проте рахунок більше не змінився. Автогол Сісса став вирішальним. Єгипет зробив перший крок до реваншу і наблизився до виходу у фінальну стадію Мундіалю.

В іншому топ-матчі дня зустрічалися Гана і Нігерія. Господарі мали перевагу впродовж більшої частини гри, але забити так і не змогли. Як і "суперорли". Нічия 0:0 залишає суперникам приблизно рівні шанси кваліфікуватися на чемпіонат світу.

Матчі-відповіді відбудуться 29 березня. Тоді й визначаться всі учасники ЧС-2022 від Африки.

ЧС-2022: список учасників фінальної частини