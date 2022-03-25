Отбор на ЧМ-2022, финальный этап, первые матчи

Камерун – Алжир – 0:1

Гол: Слимани, 40

Мали– Тунис – 0:1

Гол: Сиссако, 36 (авт)

Удаление: Сиссако, 41

Алжир, который на последнем КАН не вышел из группы, противостоял Камеруну – бронзовому призеру турнира. Именно Марез и Ко повели в конце первого тайма. Ислам Слимани замкнул подачу со штрафного. Этот гол стал единственным в матче – Алжир в шаге от выхода на Мундиаль.

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В другом матче встречались Мали и Тунис, которые в январе выясняли отношения на Кубке Африки. Тогда минимально выиграли малийцы (1:0), а сегодня первыми забили тунисцы. Вернее, гостям помог эпичный автогол, автором которого стал Мусса Сиссако. Центрбек отдал голкиперу, и сделал это очень неудачно – мяч влетел в сетку. Однозначно, претендент на звание автогол года.

Сиссако настолько расстроился, что почти сразу получил удаление за фол последней надежды. Звание главного неудачника поединка нашло своего обладателя. Больше команды не забивали – Тунис взял реванш за поражение на Кубке Африки и близок к квалификации на чемпионат мира.

Ответные матчи состоятся 29 марта. Тогда и определятся все участники ЧМ-2022 от Африки.

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