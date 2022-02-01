Азия. ЧМ-2022, квалификация

Группа А

Ливан – Ирак – 1:1

Голы: Сабра, 45+2 – Хуссейн, 39

Группа В

Япония – Саудовская Аравия – 2:0

Голы: Минамино, 32, Дзюня, 50

Вьетнам – Китай – 3:0

Голы: Хо Тан Тай, 9, Тьен Линх, 16, Пхан Ван Дук, 77 – Ксу Хин, 90+8

ЧМ-2022: список участников финальной части

Всё самое интересное в группе А состоится уже в вечерних матчах. Теоретически Ливан или Ирак могли закрутить интригу, но сыграли вничью. Такой результат нав пользу ОАЭ, которым играть против Ирана.

В группе В заявку на прямое попадание в Катар оформила Япония, нанесшая Саудовской Аравии первое поражение в текущем отборе. Победный гол забил нападающий Ливерпуля Такуми Минамино. Уже в следующем туре будет возможность оформить выход на ЧМ-2022 официально, но нужно победить Австралию.

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В то же время Китай потерял даже математические шансы на плей-офф, проиграв Вьетнаму, который до этого потерпел семь поражений.