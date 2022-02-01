ЧМ-2022: Китай проиграл худшей команде отбора, форвард Ливерпуля принес Японии победу над лидером группы
Состоялись очередные матчи квалификации на ЧМ-2022 в Азии. Обзор читайте на "Футбол 24".
Азия. ЧМ-2022, квалификация
Группа А
Ливан – Ирак – 1:1
Голы: Сабра, 45+2 – Хуссейн, 39
Группа В
Япония – Саудовская Аравия – 2:0
Голы: Минамино, 32, Дзюня, 50
Вьетнам – Китай – 3:0
Голы: Хо Тан Тай, 9, Тьен Линх, 16, Пхан Ван Дук, 77 – Ксу Хин, 90+8
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Всё самое интересное в группе А состоится уже в вечерних матчах. Теоретически Ливан или Ирак могли закрутить интригу, но сыграли вничью. Такой результат нав пользу ОАЭ, которым играть против Ирана.
В группе В заявку на прямое попадание в Катар оформила Япония, нанесшая Саудовской Аравии первое поражение в текущем отборе. Победный гол забил нападающий Ливерпуля Такуми Минамино. Уже в следующем туре будет возможность оформить выход на ЧМ-2022 официально, но нужно победить Австралию.
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В то же время Китай потерял даже математические шансы на плей-офф, проиграв Вьетнаму, который до этого потерпел семь поражений.