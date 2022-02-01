Відбулися чергові матчі кваліфікації на ЧС-2022 в Азії. Огляд читайте на "Футбол 24".

Азія. ЧС-2022, кваліфікація

Група А

Ліван – Ірак – 1:1

Голи: Сабра, 45+2 – Хуссейн, 39

Група В

Японія – Саудівська Аравія – 2:0

Голи: Мінаміно, 32, Дзюня, 50

В'єтнам – Китай – 3:1

Голи: Хо Тан Тай, 9, Т'єн Лінх, 16, Пхан Ван Дук, 77 – Ксу Хін, 90+8

ЧС-2022: список учасників фінальної частини

Усе найцікавіше в групі А відбудеться вже у вечірніх матчах. Теоретично Ліван або Ірак могли закрутити інтригу, а нотомість зіграли внічию. Такий результат на користь ОАЕ, яким грати проти Ірану.

У групі В заявку на пряме потрапляння в Катар оформила Японія, яка завдала Саудівській Аравії першої поразки у поточному відборі. Переможний гол забив нападник Ліверпуля Такумі Мінаміно. Вже у наступному турі буде можливість оформити вихід на ЧС-2022 офіційно, але потрібно буде перемогти Австралію.

Канада без Девіса здолала США у північноамериканському дербі – "кленові" закріпили лідерство і мчать на ЧС-2022

Водночас Китай втратив навіть математичні шанси на плей-офф, програвши В'єтнаму, який до цього зазнав семи поразок.