ЧС-2022: Китай програв найгіршій команді відбору, форвард Ліверпуля приніс Японії перемогу над лідером групи
Відбулися чергові матчі кваліфікації на ЧС-2022 в Азії. Огляд читайте на "Футбол 24".
Азія. ЧС-2022, кваліфікація
Група А
Ліван – Ірак – 1:1
Голи: Сабра, 45+2 – Хуссейн, 39
Група В
Японія – Саудівська Аравія – 2:0
Голи: Мінаміно, 32, Дзюня, 50
В'єтнам – Китай – 3:1
Голи: Хо Тан Тай, 9, Т'єн Лінх, 16, Пхан Ван Дук, 77 – Ксу Хін, 90+8
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Усе найцікавіше в групі А відбудеться вже у вечірніх матчах. Теоретично Ліван або Ірак могли закрутити інтригу, а нотомість зіграли внічию. Такий результат на користь ОАЕ, яким грати проти Ірану.
У групі В заявку на пряме потрапляння в Катар оформила Японія, яка завдала Саудівській Аравії першої поразки у поточному відборі. Переможний гол забив нападник Ліверпуля Такумі Мінаміно. Вже у наступному турі буде можливість оформити вихід на ЧС-2022 офіційно, але потрібно буде перемогти Австралію.
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Водночас Китай втратив навіть математичні шанси на плей-офф, програвши В'єтнаму, який до цього зазнав семи поразок.