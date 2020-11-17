Матч между Испанией и Германией имел важнейшее турнирное значение. Бундестим имела преимущество над Фурией Рохой в одно очко и лидировал в группе А4, поэтому для прохода в "финал четырёх" немцам было достаточно ничьи. Испанцы же вынуждены были играть лишь на победу. Неожиданностей в стартовом составе оба тренера не сделали – примечательной было только отсутствие Фабиана Руиса, которого оставили на банке.

Матч начался в высоком темпе и без долгой разведки. Уже на 5-й минуте такой футбол мог завершиться пенальти в ворота гостей за фол против Ольмо на линии штрафной. Арбитр назначил стандарт, Рамос решился на прямой удар с него во вратарский угол, однако Нойер спас Германию. Немцы ответили полумоментом на 9-й – Вернер избежал офсайда, получил заброс из глубины в штрафную и в касание сбросил мяч под выстрел Сане, но в последний момент мяч выбили на угловой. Ещё через три минуты хозяева потерпели первую потерю – Каналес потянул мышцу и вынужден был покинуть поле. Луис Энрике бросил в бой Фабиана Руиса.

Не прошло и пяти минут после выхода Фабиана, как тот оформил ассист: Руис исполнил подачу с углового на дальнюю штангу, а Мората перевисел Гнабри и пробил головой – 1:0! На 21-й минуте случился и первый момент испанцев из игры – это Торрес получил заброс на ход по правому флангу и выстрелил с края штрафной в дальний угол. Ноейр парировал, а рефери заметил у Феррана достаточно сомнительный офсайд. Гораздо меньше сомнений в ошибке судьи было на 23-й минуте, когда Мората точным ударом в ближний угол замкнул прострел Торреса – гол отменили из-за офсайда.

Немцев от такого расклада явно колыхнуло. У них почти ничего не получалось в атаке, а оборона трещала по швам. На 30-й минуте это завершилось выходом Торреса один на один, но Нойер спас гостей. На 32-й минуте Ферран убрал защитника в центре штрафной и пробил метров с 11-ти, однако Бундестим выручил один из защитников. Впрочем, сколько ниточке ни виться, а конец один: на 33-й минуте Ольмо головой замкнул подачу с левого фланга, попав в перекладину ворот Нойера, а Торрес сыграл на добивании – 2:0! На 38-й же дело дошло до унижения: Фабиан Руис исполнил подачу с углового, а Родри замкнул в дальний угол – 3:0!

Подопечные Йоахима Лёва до свистка на перерыв в себяне пришли, а вот Испания провела ещё несколько острых атак. Забить четвертый гол в первом тайме хозяевам не удалось, а на 42-й минуте они ещё и без Рамоса остались. Серхио потянул мышцу и покинул поле, а вместо него вышел 17-летний Гарсия. Казалось, это шанс для камбэка Бундестим.

После перерыва Йоахим Лёв снял с игры Зюле, бросив в бой Та, но ничего хорошего из этого не получилось. Уже на 48-й минуте испанцы могли забивать четвёртый гол: Ольмо обокрал Коха, ворвался на правый край штрафной и мощно пробил низом – Нойер парировал! Ещё через две минуты хозяева вылетели в контратаку 3-в-2, которую неточным пасом запорол Мората. В конце концов, неминуемое случилось: Гайя после передачи от Руиса вылетел в контратаку 3-в-1, в завершении которой сблизился с Нойером и отдал поперечный пас – Торрес обработал его и расстрелял ворота. 4:0. Мог сразу и пятый залететь, однако мяч после замыкания подачи на дальнюю штангу в исполнении Родри пролетел над ближней девяткой.

В последующие десять минут испанцы провели ряд атак с шикарными комбинациями. Одну из них на 63-й минуте Торрес завершил мощным выстрелом с линии штрафной мимо левой штанги, а другая закончилась опасным прострелом Руиса. В конце концов, деморализованные немцы проглотили и пятый гол: на 72-й минуте Мората отдал передачу между двумя защитниками Руису, а то вместе с Торресом вылетел в атаку 2-в-1 – в завершении эпизода Фабиан покатил поперек, а Ферран мощным ударом направил мяч в дальний угол. 5:0!

После этого Луис Энрике провёл тройную замену, выпустив Оярсабаля, Асенсио и Морено, в то время как Йоахим Лёв бросил в бой Вальдшмидта с Нойхаусом (а затем и Хенрикса). Немецкая тройка новичков не проявила себя никак, но на 77-й минуте гости могли размочить позор – это Гнабри сместился в центр и метров с 22-х зарядил в перекладину. Это был последний момент сборной Германии во встрече, а Испания, поиграв с мячом 15 минут, добила соперника.

На 89-й минуте Гайя получил передачу на левый край штрафной и с границы поля выкатил пас под удар Оярсабалю, а тот замкнул из пределов вратарской – 6:0. Так установился окончательный счёт встречи.

Таким образом, сборная Испании набрала 11 очков, завершив групповой турнир Лиги наций на первой позиции в группе А4. Германия, имея в актив 9 зачётных баллов, осталась второй.