ЧС-2022: екс-президент ФІФА Блаттер заявив, що Іран має бути виключений з Мундіалю
13:55 - Читать на русском
Колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер виступив проти участі Ірану на ЧС-2022.
"Іран має бути виключений з ЧС-2022", – наводить заяву Блаттера Reuters.
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Також колишній президент ФІФА сказав, що вимагав суворих наслідків для Ірану через систематичні прояви порушень прав людини, а також ймовірну допомогу Росії у війні з Україною, зокрема, постачаючи дрони.
Нагадаємо, на ЧС-2022 Іран потрапив у групу B, де його суперниками є Англія, Уельс і США. Перший поєдинок на Мундіалі іранці повинні зіграти 21 листопада проти "Трьох левів".
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