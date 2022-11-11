"Іран має бути виключений з ЧС-2022", – наводить заяву Блаттера Reuters.

Україна хоче викинути Росію з ФІФА та УЄФА, а Іран – з ЧС-2022: офіційна заява

Також колишній президент ФІФА сказав, що вимагав суворих наслідків для Ірану через систематичні прояви порушень прав людини, а також ймовірну допомогу Росії у війні з Україною, зокрема, постачаючи дрони.

Нагадаємо, на ЧС-2022 Іран потрапив у групу B, де його суперниками є Англія, Уельс і США. Перший поєдинок на Мундіалі іранці повинні зіграти 21 листопада проти "Трьох левів".

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