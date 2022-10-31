Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола провел заседание. На нем приняли решение относительно представителей России и Ирана в футбольных организациях.

"Принимая во внимание действия Российского футбольного союза по интеграции футбольных клубов и федераций с временно оккупированных территорий Украины в российские соревнования и в структуру РФС, исполнительный комитет УАФ решил обратиться в ФИФА и УЕФА с призывом к принятию неотложных мер реагирования на действия РФС и применению наиболее строгих санкций, в том числе в виде исключения РФС из состава членов ФИФА и УЕФА.

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Учитывая информацию СМИ о систематических проявлениях нарушений прав человека в Иране, что может нарушать принципы и нормы Устава ФИФА, учитывая резолюцию Совета Безопасности ООН 2231 о наложении санкций на Иран и вероятную причастность Ирана к военной агрессии РФ против Украины, обратиться к ФИФА рассмотреть вопрос об исключении сборной Ирана из состава участников чемпионата мира по футболу", – говорится в заявлении УАФ .

Напомним, на ЧМ-2022 Иран попал в группу B, где его соперниками являются Англия, Уэльс и США. Первый поединок на Мундиале иранцы должны сыграть 21 ноября против "Трех львов".

Что касается России, то тамошняя федерация приняла решение, согласно которому клубы с оккупированных территорий Украины (так называемых "Л/ДНР", частей Херсонской и Запорожской областей) и аннексированного Крыма будут играть в чемпионате оккупантов со следующего сезона.

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