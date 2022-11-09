4 декабря 2010 года авиалайнер Ту-154М разрушился после отказа двух двигателей. За несколько недель до этого российские чиновники заставили сборную Бельгии совершить на нём два рейса.

В 2010-м спустя полгода работы со сборной Бельгии Дик Адвокат, несмотря на действующий контракт, неожиданно соблазнился коррупционными деньгами и возглавил сборную России. В рамках этой сделки сборные договорились сыграть очный товарищеский матч, который Россия решила провести в Воронеже.

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"Мы улетели в Россию на своём самолёте, – вспоминал впоследствии Стивен Дефур. – Но приземляться в Воронеже нам не разрешили из-за того, что местный аэропорт был слишком мал".

Эта проблема стала началом грандиозных неприятностей. Внезапно посреди ночи "Красные Дьяволы" были вынуждены взять курс на Москву. Команде пришлось больше нескольких часов прождать свободной взлетно-посадочной полосы, но когда игроки окончательно проголодались и замаялись, было решено остаться переночевать в столице России.

"Мы заселились в номер поздно ночью. Вместе с Муса Дембеле я съел картофель фри с гамбургером", – смеётся Марвин Огунжими. Дефур добавляет: "Мы легли спать в 4 часа ночи, а подъём был объявлен на 10 утра".

Следующим утром команде предстояло лететь в Воронеж. Россия как принимающая сторона долгое время искала транспортное средство, и после долгих поисков нашла самолёт Туполева Ту-154М.

Йелле Воссен до сих пор вспоминает "маленький русский самолёт": "Было сразу видно, что это старый самолёт; в нём нам было жутко неудобно. При взлёте сидения складывались, а сам самолёт издавал очень громкий шум. Было ощущение, что он вот-вот развалится на части".

"Все были очень напуганы. Было слышно, как всё буквально трещало", – говорит Огунжими.

Тоби Алдервейрелд утверждает, что ни разу в своей карьере не сталкивался с подобным: "Сидения летали туда-сюда, и всему экипажу приходилось вставлять их обратно".

Товарищеский матч в Воронеже стал примечателен тем, что в нём свои первые мячи за сборную Бельгии забил 17-летний Ромелу Лукаку. Гости выиграли со счётом 2:0. Но обратно им пришлось лететь... на всё том же самолёте Туполева.

"Я помню, как при взлёте самолет вибрировал со всех сторон. Багажные отсеки над нами просто распахнулись, и все сумки попадали нам на головы", – вспоминает журналист Sporza Питер Ванденбемпт. Он продолжает: "О правилах и дисциплине во время полёта можно было забыть: стюарды и бортпроводники на самолёте отсутствовали, поэтому за вашими перемещениями никто не следил. Это был тихий ужас".

Спустя две недели игроки сборной Бельгии и технический персонал были шокированы известиями о катастрофе. При аварийной посадке в Москве из-за отказа двух двигателей этот самый самолёт разорвало на части. Из находившихся на борту 171 человека (163 пассажира и 8 членов экипажа) погибли двое, ещё 83 получили ранения.

"Прочитав новости об этой катастрофе, пришло осознание, что это могли быть мы", – отмечает Дефур. Так Эден Азар мог не привести Лилль к чемпионству в сезоне 2010/11, а Венсан Компани мог не забить чемпионский гол в ворота Лестера в составе Манчестер Сити в сезоне 2018/19. "Вместо высоких надежд на двух последующих чемпионатах мира, вместо наслаждения игрой нашей сборной, мы устраивали бы ежегодную панихиду", – отмечает Ванденбемпт.

На день катастрофы 18-летний авиалайнер Ту-154М совершил 2985 циклов "взлёт-посадка" и налетал 9288 часов. За 17 дней до этого на борту самолёта также находились такие известные бельгийские игроки как Даниэль ван Бюйтен, Тимми Симонс, Маруан Феллаини, Ян Вертонген, Муса Дембеле, Симон Миньоле, и Тоби Алдервейрелд.

На ЧМ-2014 сборная Бельгии впервые в своей истории достигла четвертьфинала, а спустя четыре года улучшила своё достижение и заняла третье место.

По материалам Sporza

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