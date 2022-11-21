Гонорары главных, боковых, резервных и видео арбитров раскрыло испанское издание AS. Суммы впечатляют и как минимум в 3 раза превышают цифры на уровне Лиги чемпионов, а о национальных чемпионатах можно даже не упоминать.

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Каждый главный судья получит по 70 тысяч долларов только за участие в чемпионате мира. Работа на матче группового этапа принесет дополнительные 3 тысячи, а за игру плей-офф – еще по 10 тысяч. Гонорары лайнсменов ощутимо скромнее – 25 тысяч долларов за участие в ЧМ, 2,5 тысячи за матч группового этапа и 5 тысяч за игру плей-офф. Столько же будут зарабатывать и резервные арбитры. У ответственных за VAR ставка составляет 3 тысячи за матч группы и 5 тысяч за поединок плей-офф.

В общей сложности на ЧМ-2022 назначение получили 36 главных рефери, 69 боковых помощников и 24 специалиста для VAR. Их работа обойдется ФИФА в миллионы долларов.

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