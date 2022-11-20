К бригаде арбитров, работавшей на матче-открытии ЧМ-2022 Катар – Эквадор, будет немало вопросов.

Хотя на старте матча команда рефери во главе с Даниэле Орсато разобрала максимально сложный эпизод. На 3-й минуте Валенсия забил гол, но его не засчитали из-за офсайда. Момент выглядел очень неоднозначно, поэтому в соцсетях уже начали раздувать скандал.

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В конце концов, современные технологии помогли установить – решение было принято правильно. Феликс Торрес вел борьбу с голкипером катарцев, мяч от головы эквадорца отскочил к Эстраде, чья нога находилась в офсайде. Все чотко.

В конце концов, эквадорцы не сникли и через 10 минут забили легальный гол. Орсато назначил пенальти, который безупречно реализовал Валенсия. До перерыва форвард Фенербахче успел еще дубль оформить.