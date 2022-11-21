Гонорари головних, бокових, резервних та відео арбітрів розкрило іспанське видання AS. Суми вражають і щонайменше у 3 рази перевищують цифри на рівні Ліги чемпіонів, а про національні чемпіонати можна навіть не згадувати.

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Кожен головний суддя отримає по 70 тисяч доларів лише за участь на чемпіонаті світу. Робота на матчі групового етапу принесе додаткові 3 тисячі, а за гру плей-офф – ще по 10 тисяч. Гонорари лайнсменів відчутно скромніші – 25 тисяч доларів за участь на ЧС, 2,5 тисячі за матч групового етапу і 5 тисяч за гру плей-офф. Стільки ж зароблятимуть і резервні арбітри. У відповідальних за VAR ставка складає 3 тисячі за матч групи і 5 тисяч за поєдинок плей-офф.

Загалом на ЧС-2022 призначення отримали 36 головних рефері, 69 бокових помічників і 24 фахівців для VAR. Їхня робота обійдеться ФІФА у мільйони доларів.

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