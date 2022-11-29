Итальянский активист и футболист Марио Ферри, который устроил акцию протеста во время матча чемпионата мира Португалия – Уругвай, к счастью, вышел сухим из воды.

Катар известен своими строгими и деспотическими законами. Однако итальянца, задержанного накануне после забега на стадионе Лусаил Айконик, отпустили без последствий, сообщает Фабрицио Романо .

"Спасите Украину": итальянский футболист на ЧМ-2022 устроил акцию протеста во время матча Португалия – Уругвай

Ферри выбежал на поле, чтобы донести важные месседжи и привлечь внимание мира к главным проблемам – войне России против Украины и нарушению прав людей, в том числе женщин, в Иране. Также в руках Марио имел радужный флаг.

К слову, футболист (выступает за Кастел ди Сангро в 5-м итальянском дивизионе) поддерживал Украину не только на словах. Он помогал людям покидать Украину, перевозил их через границу с Польшей, рассказывал миру о войне и истории наших людей.

Десятки врятованих біженців, тату Тризуба і Save Ukraine на ЧС-2022 – сміливий герой Мундіалю рік присвятив Україні