Італійський активіст та футболіст Маріо Феррі, який влаштував акцію протесту під час матчу чемпіонату світу Португалія – Уругвай, на щастя, вийшов сухим із води.

Катар відомий своїми суворими та деспотичними законами. Проте італійця, якого затримали напередодні після забігу на стадіоні Лусаїл Айконік, відпустили без наслідків, повідомляє Фабріціо Романо.

"Врятуйте Україну": італійський футболіст на ЧС-2022 влаштував акцію протесту під час матчу Португалія – Уругвай

Феррі вибіг на поле, щоб донести важливі меседжі й привернути увагу світу до головних проблем – війни Росії проти України та порушення прав людей, зокрема жінок, в Ірані. Також у руках Маріо мав веселковий прапор.

До слова, футболіст (виступає за Кастел ді Сангро в 5 італійському дивізіоні) підтримував Україну не лише на словах. Він допомагав людям покидати Україну, перевозив їх через кордон з Польщею, розповідав світові про війну та історії наших людей.

Десятки врятованих біженців, тату Тризуба і Save Ukraine на ЧС-2022 – сміливий герой Мундіалю рік присвятив Україні