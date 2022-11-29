Женщинам из Ирана все еще невозможно посещать футбольные матчи без риска для своей жизни.

Некоторые иранские фанатки уверены, что видели шпионов от своего правительства, которые следили за женщинами, сообщает The Athletic.

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Они сообщают, что видели мужчин, снимавших их на телефон. К тому же, некоторые смотрели за ними с помощью бинокля. Подозрения уже были переданы ФИФА.

Добавим, что в Иране неоднократно нарушали права человека, в частности немало запретов для женщин, которые не могут свободно посещать футбольные матчи. В стране уже второй месяц происходят беспорядки после убийства Махсы Амини, которую забили камнями из-за ненадлежащего ношения хиджаба.

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