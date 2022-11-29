Жінкам з Ірану все ще неможливо відвідувати футбольні матчі без ризику для власного життя.

Деякі іранські фанатки переконані, що бачили шпигунів від свого уряду, які стежили за жінками, повідомляє The Athletic.

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Вони повідомляють, що бачили чоловіків, які знімали їх на телефон. До того ж деякі дивились за ними за допомогою бінокля. Підозри вже були передані до ФІФА.

Додамо, що в Ірані неодноразово порушували права людини, зокрема, чимало заборон для жінок, які не можуть вільно відвідувати футбольні матчі. В країні вже другий місяць відбуваються заворушення після вбивства Махси Аміні, яку забили камінням через неналежне носіння хіджабу.

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