Иран требует дисквалифицировать США из ЧМ-2022 – американцы объяснили решение, которое спровоцировало такую реакцию
Соединенные Штаты Америки оказались под угрозой теоретического исключения из катарского Мундиаля перед поединком 3 тура.
Накануне появилась информация, что Иран стремится выбросить США из ЧМ из-за публикации флага без государственного герба. Представители западноазиатской страны убеждены, что это нарушает устав ФИФА и должно караться 10-матчевой дисквалификацией.
ЧМ-2022: Иран готовит жалобу на США из-за неуважения к флагу
Юридическая советница Федерации футбола Ирана Сафия Алла Фаганпур объяснила позицию Ирана. "Действия, предпринятые в отношении флага Исламской Республики Иран, противоречат международному праву и морали. Мы будем судиться в комитете ФИФА по вопросам морали. Они должны быть привлечены к ответственности. Очевидно, что таким образом они хотят повлиять на выступления Ирана против США", – цитирует женщину Marca.
Представители Соединенных Штатов Америки объяснили, что отсутствие герба на флаге не было ошибкой. Более того, это действие направлено на поддержку женщин в Иране, которые до сих пор борются за права человека.
Уже завтра, 29 ноября, Иран и США сойдутся в поединке третьего тура ЧМ-2022 и будут решать судьбу путевки в плей-офф.