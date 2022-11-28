Накануне появилась информация, что Иран стремится выбросить США из ЧМ из-за публикации флага без государственного герба. Представители западноазиатской страны убеждены, что это нарушает устав ФИФА и должно караться 10-матчевой дисквалификацией.

ЧМ-2022: Иран готовит жалобу на США из-за неуважения к флагу

Юридическая советница Федерации футбола Ирана Сафия Алла Фаганпур объяснила позицию Ирана. "Действия, предпринятые в отношении флага Исламской Республики Иран, противоречат международному праву и морали. Мы будем судиться в комитете ФИФА по вопросам морали. Они должны быть привлечены к ответственности. Очевидно, что таким образом они хотят повлиять на выступления Ирана против США", – цитирует женщину Marca .

Представители Соединенных Штатов Америки объяснили, что отсутствие герба на флаге не было ошибкой. Более того, это действие направлено на поддержку женщин в Иране, которые до сих пор борются за права человека.