Сборная США в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 встретится с Ираном. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Чемпионат мира-2022, 3-й тур, группа В

29 ноября, 21:00, г. Доха, стадион Аль-Тумама

Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне

Политика захватила предматчевые разговоры

В текстах о сборной Ирана на ЧМ-2022 уже хотелось бы обойтись без политических обзоров, ведь все "зашквары" были описаны в предыдущих турах – да и нет смысла объяснять украинцам, что не так с этой страной. Впрочем, перед матчем против сборной США просто невозможно проигнорировать околофутбольную составляющую. Хотя бы потому, что она оказалась очень веселой, а в некоторых аспектах и страшной для участников Мундиаля.

В течение последних недель перед ЧМ все адекватное сообщество требовало дисквалифицировать Иран. По ходу турнира его главный тренер Карлуш Кейруш отбивался от кучи вопросов о правах женщин, раздувании войн и протестах народа. Причем он еще и оскорблял болельщиков своей сборной.

Иранцы смекнули, что в эту игру могут играть оба. Кейруш начал напоминать об операциях союзников в Ираке и Афганистане, а Грегга Берхалтера (коуча США) и Тайлера Адамса на пресс-конференции стали доставать вопросами о расизме в Америке и флоте в Персидском заливе.

Иранская федерация, в свою очередь попросила дисквалифицировать сборную США на 10 матчей, ведь их американские коллеги в своих медиа не поставили герб на флаг Ирана. Американцы ответили, что сделали это сознательно, как жест в поддержку иранских женщин. О поддержке народа заявил и Грегг Берхалтер.

Тем временем CNN сообщил о давлении Корпуса стражей исламской революции на семьи футболистов – им якобы угрожают тюрьмой за "неправильное" поведение на ЧМ-2022. Возможно, именно поэтому игроки тихо пели гимн перед матчем с Уэльсом, хотя в первом туре они показательно промолчали. The Athletic же рассказал об отслеживании женщин на трибунах со стороны иранских спецслужб.

США сильны, но имеют две важные уязвимости. Они могут закрыть путь в 1/8 финала

Именно с таким бэкграундом сборные США и Ирана подходят к ключевому поединку группы В. "Персидские львы" неожиданно вырвались на вторую позицию, набрав три очка, а "звездно-полосатые" держатся третьими, отстав на один зачетный балл. Букмекеры называют фаворитами американцев, ведь их команда составлена из представителей топ-чемпионатов и имеет нескольких суперзвезд.

По уровню футбола подопечные Грегга Берхалтера тоже опережают Иран. Да что там Иран – не все европейские топ-сборные могут похвастаться столь мощной игрой. В частности, они просто порвали Уэльс в первом тайме, а на фоне Англии коллектив выглядел как минимум не хуже (а то и лучше).

Что наиболее важно, сборная США демонстрирует впечатляющую тактическую подготовку. В матче с валлийцами они доминировали благодаря прессингу в схеме 4-3-3, причем его структура похожа на систему Ливерпуля. Англичан же удивили отказом от высокого давления и перестройкой в осторожные 4-4-2 – ключевой идеей стало торможение атак "трех львов". Нападающие мешали разыгрывать защитникам, Пулишич работал по опорнику, а фулбек Робинсон страховал его позицию.

Оборону гранда вскрывали через треугольники на фланге Стерлинга и Шоу. Проблема США, однако, кроется в низком количестве моментов и отсутствии реакций на ходы соперника.

И Уэльс, и Англия подстроились под тактику американцев после перерыва, а Грегг Берхалтер так ничем и не ответил. Как следствие, "звездно-полосатые" имеют в активе только две ничьи. Все это изрядно тревожит перед битвой с Ираном.

Иран имеет неидеальный "автобус", но остаётся крайне опасным

Слабая конвертация тактических преимуществ в острые эпизоды очень неудачно накладывается на систему сборной Ирана. Карлуш Кейруш является признанным мастером по построению "автобусов" – оборонительный блок персов может иметь худшее или лучшее качество, но с ним всегда возникают трудности.

Даже Англия в первые 40 минут матча со "львами" ничего не создала из игры. Только два гола со стандартов заставили иранцев раскрыться, что и вылилось в 6:2.

На самом деле, нынешний "автобус" Карлуша Кейруша значительно уязвимее предыдущих версий. Персы неплохо закрываются в своей штрафной, но слабо контролируют подготовительные розыгрыши и общее движение соперника. Открыть зону на половине поля "львов" можно благодаря нескольким нехитрым перепасовкам со смещениями, а на стандартах Иран обороняется ужасно. Это – шанс для США.

Уэльс был похож на Иран своей ставкой на разрушение игры оппонента, однако феерическая игра голкипера и голы на 98-й и 101-й минутах принесли победу персам. Данный результат напомнил о важной особенности "львов" – в их составе присутствует ряд сильных исполнителей из топ-клубов, способных наказывать за ошибки. В частности, Мехди Тареми (нападающий Порту) на ЧМ-2022 уже забил два мяча и оформил ассист.

Впрочем, у валлийцев тоже были острые эпизоды, поэтому назвать Иран фаворитом невозможно. Как и США. Сегодня стоит ожидать драматическое противостояние. Не факт, что оно окажется ярким, но пропустить такой матч было бы обидно.

Ориентировочные составы на матч Иран – США

Иран: Хоссейни – Мохаррами, Пуралиганджи, Чешми, Хоссейни, Мохаммади – Карими – Нуроллахи, Хаджсафи – Азмун, Тареми

США: Тернер – Дест, Циммерман, Рим, Робинсон – Адамс, Маккенни – Рейна – Веа, Райт, Пулишич

Прогноз "Футбол 24" – 0:0

У американцев мощная позиционная атака и прессинг, однако конвертация преимущества в опасные моменты просто катастрофическая. У иранцев – неидеальный "автобус" с чрезмерной реализацией при контратаках. Что же перевесит в битве этих двух систем?

Обидно это признавать, но у персов шансов на прорыв в 1/8 финала ЧМ-2022 побольше. Во-первых, закрытость команды Карлуша Кейруша все равно выглядит убедительнее, чем три удара за тайм со стороны подопечных Грегга Берхалтера. Пройти в штрафную персов тяжело даже грандам.

Во-вторых, тренерский штаб сборной США хуже реагирует на адаптации соперника под тактику "звездно-полосатых". Опытный Кейруш всегда делает перестановки по ходу встречи – и несмотря на свою "автобусность", он не боится раскрывать игру при необходимости. Между тем, в размене контратаками персы очень опасны.

Существуют сомнения, что Ирану хватит всего этого для победы над американцами, однако "львам" она и не нужна. Их устроит и ничья – лишь разгром Англии в параллельном поединке сделает этот результат неуместным. Опасность заключается в том, что США нечего терять, а вот персы будут находиться под давлением – уже при счете 0:1 в пользу соперника их план пойдет наперекосяк.

Как и все прогрессивное сообщество, мы желаем победы сборной цивилизованного мира, а иранским футболистам можем только посочувствовать. Впрочем, как аналитический футбольный портал, должны констатировать очень высокие шансы на ничью в Дохе.