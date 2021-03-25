ЧМ-2022, квалификация, 1-й тур

Группа С

Болгария – Швейцария – 1:3

Голы: Десподов, 46 – Эмболо, 7, Сеферович, 10, Цубер, 13

Группа F

Израиль – Дания – 0:2

Голы: Брейтвейт, 13, Винд, 67

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Швейцарцы, окрыленные решением CAS по матчу ЛН против Украины, где команде Шевченко несправедливо присудили техничное поражение, легко разобрались с Болгарией. Уже на 13-ю минуту матча гости трижды отличились в воротах болгар. Сразу после перерыва хозяева отыграли один мяч и перехватили инициативу, но на большее игроков Болгарии не хватило. Швейцарцы возглавили группу С, и теперь ожидают матч главного фаворита группы – Италии.

Дания на выезде без особых проблем одолела национальную команду Израиля. Защищать цвета хозяев вышли сразу два представителя УПЛ защитник Зари Джоэль Абу Ханна и хавбек Шахтера Манор Соломон, но их команду это не спасло. Стоит отметить, что один из голов забил нападающий Барселоны Мартин Брейтвейт, технически переиграв голкипера. Дании прочат неплохие шансы на победу в группе, главными конкурентами скандинавов называют австрийцев.

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