"Мы хотели использовать нашу капитанскую повязку (One Love, в поддержку ЛГБТ-сообщества – прим.), чтобы отстоять ценности, которые мы придерживаемся в сборной Германии: разнородность и взаимное уважение. Вместе с другими народами мы хотели, чтобы наш голос был услышан.

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Речь шла не о политическом заявлении – права человека не подлежат обсуждению. Это следует воспринимать как должное, но это все еще не так. Вот почему это сообщение так важно для нас. Отказать нам в повязке – то же, что лишить нас голоса. Мы стоим на своей позиции", – говорится в сообщении немецкой сборной в твиттере.

Напомним, что ряд сборных на ЧМ-2022 хотел использовать капитанские повязки в цветах радуги и с надписью One Love в поддержку дискриминируемого в Катаре ЛГБТ-сообщества. Однако ФИФА запретила национальным футбольным федерациям устраивать подобные акции, угрожая желтыми карточками для капитанов команд до стартового свистка.

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