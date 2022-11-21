Международная федерация футбола продолжает идти на поводу у хозяев чемпионата мира.

ФИФА требует от сборной Бельгии сменить выездную форму на чемпионате мира в Катаре, сообщает Nieuwsblad.

На ЧМ-2022 наказывать за поддержку ЛГБТ будут еще до матча – несколько звезд не боятся лицемерного решения ФИФА

Причиной тому стала надпись "Love" на внутренней стороне футболки. Не устраивают футбольных чиновников и радужные цвета на форме.

Интересно, что еще 18 ноября Бельгия играла в этой форме против Египта (1:2), и это не вызывало никаких вопросов. Теперь подопечным Роберто Мартинеса придется все три матча своей группы сыграть в красной экипировке.

К слову, соперниками бельгийцев в группе F будут Канада, Марокко и Хорватия – первый поединок с канадцами состоится в среду, 23 ноября, в 21:00.

Напомним, не менее 9 сборных-участниц ЧМ-2022 планировали использовать во время матчей турнира капитанскую повязку с лозунгом "One Love" в поддержку ЛГБТ. В ответ ФИФА пригрозила, что капитанам еще до старта матча будут показывать желтую карточку, а национальные федерации будут штрафовать.

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