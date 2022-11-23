"Ми хотіли використовувати нашу капітанську пов’язку (OneLove, на підтримку ЛГБТ-спільноти – прим.), щоб відстояти цінності, яких ми дотримуємося в збірній Німеччини: різнорідність та взаємна повага. Разом з іншими народами ми хотіли, щоб наш голос був почутий.

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Йшлося не про політичну заяву – права людини не підлягають обговоренню. Це слід сприймати як належне, але це все ще не так. Ось чому це повідомлення є таким важливим для нас. Відмовити нам у пов’язці – те саме, що позбавити нас голосу. Ми стоїмо на своїй позиції", – йдеться у дописі німецької збірної в твіттері.

Нагадаємо, що низка збірних на ЧС-2022 хотіла використати капітанські пов'язки у кольорах веселки та з написом One Love на підтримку ЛГБТ-спільноти, яка дискримінується в Катарі. Однак ФІФА заборонила національним футбольним федераціям влаштовувати подібні акції, погрожуючи жовтими картками для капітанів команд до стартового свистка.

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