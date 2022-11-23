Німеччина оздоровилася після провального ЧС-2018 та невдалого Євро-2020. Гансі Флік швидко налагодив гру, наблизивши Бундестім до своєї потужної Баварії дворічної давнини. Кімміх керує грою, Мюллєр створює партнерам простір, Гнабрі завершує – знайома картина. Але в Катарі знову все зламалося! "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як Німеччина зазнала несподіваної поразки на Мундіалі.

Майже повний контроль у першому таймі

Німці на початку тотально домінували (володіння досягало 87%). Були поодинокі помилки на власній половині, якими користувалася Японія. Азійці зробили ставку на швидкі контрвипади та навіть забили, але Маеда заліз в офсайд. З часом тиск на ворота Гонди тільки посилився.

Атаки Бундестім здебільшого завершувалися дальніми пострілами. Форварди змушували Японію сісти глибше, розтягували по флангах і потім котили під удари Кімміху та Гюндогану. Японці часто розкривали 14 зону (по центру перед штрафним майданчиком) та дозволяли бити.

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Потужно працював лівий фланг Бундестім, де дуже високо підіймався Раум (Мусіала звільняв захиснику всю бровку). Давід часто залишався без опіки та міг гостро прострілювати. Зрештою німці отримали дивіденди, коли Кімміх шикарним пасом знайшов Раума, а того в штрафному майданчику завалив голкіпер.

Гюндоган реалізував пенальті, а також мав ще кілька шансів. Найкращий – у другому таймі після пасу Мусіали, коли м'яч полетів у стійку. Німеччина подвоїла перевагу, однак знову з офсайда. Хаверц забивав у порожні ворота з пасу Гнабрі. Та і сам Серж змарнував 3-4 стовідсоткові моменти.

Японці з Бундесліги покарали за провали оборони

Японія по перерві активізувалася: вище пресингувала, агресивніше зустрічала, більшими силами атакувала. І це принесло результат. З'явилися підходи до воріт (у першому таймі – 1 удар, в другому – 11). Іто почав на фланзі накручувати суперників – Нойєр дивом потягнув удар впритул.

Німецька оборона вмить поплила, не витримавши таких швидкостей. У штрафному майданчику утворився прохідний двір. Наслідок – два пропущені. Мінаміно грамотно відкрився і прострілив, змусивши Нойєр вибивати на удачу. Доан встиг на добивання та зрівняв рахунок.

А через кілька хвилин Японія вирвала перемогу. Асано зачепився за дальню передачу Ітакури, випередив Шлоттербека та класно забив з гострого кута. Сенсація! Німеччину прибили футболісти з Бундесліги. Доан – Фрайбург, Ітакура – Гладбах, Асано – Бохум. Автори голів вийшли на заміну.

Моріясу замінами вніс корективи в гру, а от Гансі Флік втратив контроль. Німеччину догнав найгірший сценарій: свої хороші моменти команда не реалізувала, а суперник скористався помилками оборони. На другому Мундіалі поспіль Бундестім стартує з поразки.

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