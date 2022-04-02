Мундиаль откроют поединком Сенегал – Нидерланды, сообщает пресс-служба ФИФА.

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Затем будут играть Англия и Иран, а матч Катара и Эквадора почему-то перенесли на третий слот. Таким образом, нарушается традиция, согласно которой в первом матче чемпионата мира обязательно участвует хозяин. Так продолжалось с 2006 года, когда турнир поочередно открывали Германия, ЮАР, Бразилия и Россия.

Напомним, чемпионат мира в Катаре продлится с 21 ноября по 18 декабря этого года.

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