ЧМ-2022: ФИФА представила официальную песню турнира, которую исполнили представители 3 континентов
1 апреля 23:43 - Читати українською
Будущий чемпионат мира продолжает "обрастать" официальной символикой.
Сегодня на YouTube-канале ФИФА обнародовали официальный саундтрек мирового форума.
ЧМ-2022: ФИФА представила официальный мяч Мундиаля
Песня получила название "Hayya Hayya (Better Togheter)" – "Лучше вместе". Ее исполнили три артиста из разных уголков мира – американец Тринидад Кардона, нигериец Давидо и Айша, представляющая Катар. На экране также появляются культовые моменты предыдущих Мундиалей.
Напомним, чемпионат мира в Катаре продлится с 21 ноября по 18 декабря этого года.
Результаты жеребьевки ЧМ-2022 – Украина узнала соперников, интересная группа и шансы на четвертьфинал в лучшей сетке
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter