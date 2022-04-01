Сегодня на YouTube-канале ФИФА обнародовали официальный саундтрек мирового форума.

ЧМ-2022: ФИФА представила официальный мяч Мундиаля

Песня получила название "Hayya Hayya (Better Togheter)" – "Лучше вместе". Ее исполнили три артиста из разных уголков мира – американец Тринидад Кардона, нигериец Давидо и Айша, представляющая Катар. На экране также появляются культовые моменты предыдущих Мундиалей.

Напомним, чемпионат мира в Катаре продлится с 21 ноября по 18 декабря этого года.

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