Мундіаль відкриють поєдинком Сенегал – Нідерланди, повідомляє прес-служба ФІФА.

ЧС-2022: ФІФА презентувала офіційну пісню турніру, яку виконали представники 3 континентів

Потім гратимуть Англія та Іран, а матч Катару і Еквадору чомусь перенесли аж на третій слот. Таким чином порушується традиція, згідно з якою у першому матчі чемпіонату світу обов'язково бере участь господар. Так тривало з 2006 року, коли турнір по черзі відкривали Німеччина, ПАР, Бразилія і Росія.

Нагадаємо, чемпіонат світу у Катарі триватиме з 21 листопада по 18 грудня цього року.

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