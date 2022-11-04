Ранее в ФИФА поступило обращение с просьбой дисквалифицировать Иран из чемпионата мира из-за нарушений прав человека в этой стране. Также ряд стран мира были возмущены проведением ЧМ в Катаре, в котором во время подготовки к турниру погибли несколько тысяч человек. Впрочем, руководящий орган мирового футбола решил банально "умыть руки".

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Президент ФИФА Джанни Инфантино и генсек Фатма Самура разослали специальное письмо во все 32 страны, которые примут участие в чемпионате мира в Катаре. В нем содержится просьба сосредоточиться только на футболе, а не участвовать в лекциях по чтению морали.

"Пожалуйста, давайте сейчас сосредоточимся на футболе. Мы знаем, что футбол не живет в вакууме, и осознаем, что во всем мире много проблем и трудностей политического характера. Но, пожалуйста, не позволяйте втягивать футбол во все идеологические или политические имеющиеся противостояния.

В Катаре будут рады видеть всех, независимо от происхождения, религии, пола, сексуальной ориентации или гражданства.

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ФИФА пытается уважать все мысли и убеждения, не раздавая моральных уроков остальному миру. Одним из самых больших преимуществ мира является именно его разнообразие, которое нужно уважать. Ни один народ, культура или нация не выше любых других.

Этот принцип является основополагающим камнем взаимоуважения. И это тоже одна из основных ценностей футбола. Поэтому, пожалуйста, давайте помнить об этом, и пусть футбол занимает центральное место", – говорится в письме, текст которого обнародовал Sky Sports.

Напомним, ЧМ-2022 стартует уже 20 ноября матчем между Катаром – хозяином турнира – и Эквадором. Финал пройдет 18 декабря.

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